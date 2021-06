Road to Tokyo: Gaia Sabbatini

In 11 giorni l'esplosione agonistica della mezzofondista abruzzese

Gaia Sabbatini è una mezzofondista azzurra specialista dei 1500 metri, disciplina in cui è attualmente qualificata per le Olimpiadi, grazie al fatto di rientrare tra le atlete ammesse attraverso lo speciale ranking di World Athletics.

Sino al 29 giugno, però, tali graduatorie possono variare e l’azzurra, che si trova ora al 44esimo dei 45 posti disponibili, potrebbe rischiare di veder infranto il suo sogno a cinque cerchi per cui, al fine di avere la certezza assoluta, dovrà cercare di avvicinare sempre di più il minimo stabilito di 4’04″20.

Per la 21enne Gaia la grande possibilità sarà proprio il giorno del suo ventiduesimo compleanno, il prossimo 10 giugno, quando la ragazza teramana affronterà, per la prima volta in carriera, l’emozione di correre il Golden Gala Pietro Mennea, terza prova di Diamond League, in un 1500 metri dove troverà certamente avversarie di grande spessore internazionale e potrà cercare di abbattere, ancora una volta, il suo personale ottenuto il 19 maggio scorso, a Ostrava, di 4’08″14.