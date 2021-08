Ritornando da Tokyo: Lorenzo Patta

Lo sport è spesso pieno di belle fiabe e quella di Lorenzo Patta, uno dei quattro componenti della staffetta azzurra 4×100 oro alle Olimpiadi, lo è certamente perché mai il velocista sardo di Oristano si sarebbe immaginato che questo 2021 gli avrebbe regalato la più grande gioia sognata da qualsiasi atleta. Sino al 13 maggio di quest’anno, 10 giorni prima del suo 21esimo compleanno, Lorenzo era infatti un atleta conosciuto dagli addetti ai lavori per una medaglia d’argento nella staffetta degli Europei Under 20 di Boras 2019, e per qualche titolo italiano nelle categorie giovanili, senza peraltro avere mai registrato crono di grande rilievo anche se, nel settembre del 2020, aveva ottenuto il personale di 10″31 nella vittoriosa finale di Grosseto dei campionati nazionali under 23.