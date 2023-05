Risolto il mistero del ritiro di Nick Ponzio

© Getty Images

Nick Ponzio lo specialista italo statunitense del getto del peso che, il 28 aprile scorso, alla vigilia del meeting di Gaborone nello Botswana dove avrebbe dovuto gareggiare insieme agli altri due azzurri Weir e Fabbri, aveva annunciato a sorpresa il ritiro dall’atletica per motivi indipendenti dalla sua reale volontà, ha precisato nel corso della giornata di ieri le ragioni della decisione con due video sul suo profilo Instagram. Rimandando a chi ne avesse voglia e conoscesse bene l’inglese alla sua pagina social, nella estrema sostanza Ponzio ha spiegato di avere saltato tre controlli antidoping a partire dal primo, nel luglio 2022, causato da un cambiamento improvviso di programma per un meeting in Irlanda non previsto per cui gli avevano garantito un cospicuo ingaggio, mentre gli altri due sarebbero avvenuti in un successivo momento all’inizio del 2023 in cui era arrivato in Italia dagli Stati Uniti dove vive, quando aveva perso tutti i suoi contatti sul cellulare e non era riuscito quindi, per due settimane, ad aggiornare i dati di reperibilità da inviare all’Agenzia Mondiale Antidoping.