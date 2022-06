Record italiano di Fantini nel martello femminile: 75,77

Madrid regala all'Italia dell'atletica una grande serata di risultati

Continua la straordinaria ascesa agonistica della 24enne azzurra specialista nel lancio del martello, Sara Fantini, che è ormai entrata in una nuova dimensione di grande valore internazionale, e può affrontare qualsiasi competizione senza alcun timore nei confronti delle avversarie.

Splendida, ieri sera a Madrid nell’ambito di una prova Silver del World Athletics Continental Tour, la sua vittoria con l’eccellente misura di 75,77 metri che le ha regalato l’ennesimo record italiano di questa sua fantastica stagione, dopo aver lanciato a 75,76 in un precedente tentativo nella stessa trionfale gara, a dimostrazione oltretutto di una costanza di rendimento impressionante su misure di grandi contenuti tecnici.

La fantastica esplosione dell’atleta emiliana, originaria di Fidenza in provincia di Piacenza, è iniziata il 28 maggio quando, con 74.38, era riuscita a togliere il primato italiano a Ester Balassini dopo diciassette anni, migliorando quello che era il suo personale sino a quel momento di 72,31 realizzato proprio il 19 giugno dell’anno scorso a Madrid, per poi subito superarsi l’8 giugno a Trnava in Slovacchia con 74.86, per cui il risultato di ieri ha rappresentato per lei un miglioramento nel 2022, per adesso, di 3 metri e 46 centimetri.