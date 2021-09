Randazzo e Trost questa sera in Diamond League a Brussels

Ultima tappa del massimo circuito mondiale di meeting prima delle finali di Zurigo

Penultimo appuntamento della Diamond League 2021 in Belgio allo stadio Re Baldovino della capitale belga, una delle cattedrali dell’atletica mondiale, nell’ambito del Memorial Van Damme, undicesima e ultima tappa di qualificazione del massimo circuito internazionale di meeting, prima delle due giornate finali fissate per l’8 e 9 settembre a Zurigo.

Due gli azzurri impegnati questa sera in quella che sarà un’altra grandissima parata di stelle reduci da Tokyo, il saltatore in lungo Filippo Randazzo e la saltatrice in alto Alessia Trost, con il primo che è alla terza partecipazione annuale in questa primaria manifestazione ed è già certo di ottenere la qualificazione per le finali di Zurigo grazie alla vittoria nel meeting di Gateshead, a maggio, e al sesto posto in quello di Montecarlo a luglio.

In Belgio il catanese, ottavo assoluto nel corso delle Olimpiadi, ritroverà un altro dei finalisti a cinque cerchi, lo spagnolo Eusebio Caceres che fu quarto con 8,18, e poi il sudafricano bronzo mondiale del 2017 Ruswahl Samaai, lo statunitense da 8,26 fresco vincitore a Rovereto Steffin McCarter e il francese neo campione del mondo juniores Erwan Konate.