Ponzio vola verso la finale di Diamond League a Zurigo

© Chiara Montesano

Questa sera a Bruxelles, dodicesima e ultima tappa stagionale della Diamond League, il Memorial Van Damme, che ha avuto nel tardo pomeriggio di ieri il suo prologo con la gara del getto del peso disputata nel suggestivo scenario del Vismarkt, in Piazza Santa Caterina, dove l’azzurro Nick Ponzio ha coronato la sua lunghissima stagione agonistica, non ancora terminata, conquistando la qualificazione per le finali del massimo circuito internazionale che sono in programma a Zurigo, la prossima settimana, mercoledì 7 e giovedì 8. Molto interessante, peraltro, la competizione disputata nel centro della capitale belga con il pesista italo statunitense, nativo della California, che ha superato di nuovo i ventuno metri per la sedicesima volta su 33 gare stagionali disputate, e con un lancio di 21,06 metri si è assicurata la quinta posizione nella gara vinta brillantemente dallo statunitense Joe Kovacs con il primato del meeting di 22.61, con oltre un metro di vantaggio sul neozelandese Tom Walsh secondo con 21,60, mentre al terzo posto si è piazzato il connazionale di quest’ultimo, Jacko Gill, con 21.32.