Ponzio e Weir nella Coppa Europa di lanci a Leiria

I due azzurri guidano l'Italia prima della partenza per i mondiali indoor di Belgrado

Si svolgerà domani e domenica, a Leiria in Portogallo, la 21esima edizione della Coppa Europa di lanci con la presenza di ventuno atleti azzurri tra cui, su tutti, il neo primatista italiano indoor del getto del peso, Nick Ponzio, capace di lanciare a 21.61 lunedì scorso a Belgrado in un meeting di World Indoor Tour, ma anche il quinto classificato delle Olimpiadi di Tokyo, Zane Weir, anche lui reduce da un brillante inizio di 2022, che l’ha visto scagliare l’attrezzo sino a 21,50 metri al coperto, ma anche 21,65 all’aperto a gennaio in Sudafrica.

Per i due italiani oriundi, in quanto Ponzio è di nascita statunitense mentre Weir lo è del Sudafrica, sarà l’ultima gara prima dei mondiali al coperto che si svolgeranno nella capitale serba dal 18 al 20 marzo e, guardando gli iscritti, si può certamente ipotizzare una sfida tra di loro per la vittoria finale, anche in considerazione della costanza di rendimento mostrata ultimamente.