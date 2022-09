Ponzio ancora in gara nel prologo della Diamond League di Bruxelles

© Valeria Biasioni

Domani sera 2 settembre a Bruxelles, si disputerà l’ultimo meeting valido per la Diamond League 2022, prima delle finali assolute dei prossimi 7 e 8 a Zurigo, ultima opportunità per guadagnarsi la qualificazione all’ennesimo importante appuntamento della stagione. Sarà la dodicesima tappa stagionale del massimo circuito internazionale, il Memorial Van Damme, che promette grande spettacolo nella speranza che il meteo sia clemente e favorevole alle varie competizioni, con la presenza di oltre 85 atleti da podio nelle tre edizioni più recenti delle grandi rassegne internazionali, i Giochi Olimpici in Giappone, i Mondiali negli Stati Uniti e gli Europei in Germania. Ci saranno anche sei italiani, che si spenderanno gli ultimi residui di energie di una stagione particolarmente ricca di grandissime manifestazioni di atletica, a cominciare proprio questo pomeriggio alle ore 18 da Nick Ponzio, lanciatore italo statunitense, che nel prologo dell’evento che si disputerà nel suggestivo scenario del Vismarkt, in Piazza Santa Caterina, farà la sua 32esima gara stagionale nel getto del peso.