Palmisano lancia i campionati italiani di marcia sui 20 km

La campionessa olimpica madrina dell'evento annuncia il suo prossimo rientro agonistico

La stagione nazionale all’aperto della marcia prosegue, dopo che il 29 gennaio si sono svolti sulle strade di Milazzo, in provincia di Messina, i campionati italiani della 35 km con la vittoria di Riccardo Orsoni e Sara Vitiello, e domenica 19 marzo a Frosinone saranno assegnate invece le maglie tricolori sulla più classica distanza dei 20 km, sia maschili che femminili nelle varie categorie, in un evento che vedrà quale graditissima madrina la campionessa olimpica di Tokyo 2020 della disciplina, Antonella Palmisano, la quale proprio in questi giorni ha comunicato che il prossimo 30 aprile tornerà in gara a Madrid su una 10 km, dopo un lungo periodo di assenza agonistica a causa del fastidioso problema all’anca culminato nell’operazione del 29 settembre scorso.

La rassegna nazionale, peraltro, avrà una grande importanza al fine di dare le indicazioni in vista delle prossime manifestazioni in maglia azzurra, a cominciare dagli Europei a squadre del 21 maggio a Podebrady in Repubblica Ceca, oltre che per i Mondiali di agosto a Budapest in Ungheria.

Tra gli uomini grande favorito sarà Francesco Fortunato, dopo l’eccellente crono di 18’37″64 ottenuto nei 5000 indoor agli Assoluti indoor di Ancona dove è diventato il quarto italiano di sempre, dopo che nella scorsa estate si era messo in grande evidenza agli Europei di Monaco con un buon quinto posto in 1h20’06, avvicinando il personale di 1h19’43 realizzato due anni prima.