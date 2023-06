Oggi la prima giornata degli Europei a squadre in Polonia

SPRINTNEWS

Subito in gara Ceccarelli per non far rimpiangere Jacobs

Sarà una giornata molto particolare quella odierna, la prima dei Campionati Europei a squadre First Division di Chorzow in Polonia, per il 23enne velocista azzurro Samuele Ceccarelli, grande sorpresa nello scorso inverno grazie alla conquista del titolo europeo ed italiano sui 60 metri, dove ha battuto in entrambe le occasioni Marcell Jacobs, che sarà chiamato nell’ultima delle 12 gare in programma oggi a sostituire nei 100 metri proprio il campione olimpico, anche se di fatto la condizione palesata dallo sprinter toscano nel corso del Golden Gala a Firenze, dove ha fermato il cronometro a 10″13, fa molto ben sperare per una piazzamento tra i primissimi, dovendosela vedere in particolare con il ritrovato francese, ex primatista europeo, Jimmy Vicaut autore di una fiammata a 10″06 nel pre-meeting della Diamond League a Parigi, ma anche di un 10″35 nell’ultima domenica a Nancy, e poi con il ventunenne olandese Raphael Bouju, appena esploso con un eccellente 10″02 ottenuto a Ginevra il 10 giugno, oltre che con il polacco Dominik Kopec capace sabato scorso di correre in 10″05 a Dessau.

Nei 200 metri sembra più agevole il compito del campione olimpico della staffetta Filippo Tortu, quest’anno con uno stagionale di 20″30 realizzato a Nairobi, lo stesso accredito del francese Ryan Zeze che non dovrebbe però impensierire più di tanto l’ex primatista italiano dei 100 metri, specie se riuscirà a risolvere qualche piccolo problema palesato nelle sue uscite dell’anno sui primi appoggi dopo la partenza. Doppio impegno, peraltro per Filippo che correrà nel mezzo giro di pista domenica, mentre domani sarà l’atteso protagonista dell’ultima frazione della staffetta 4×100 alla ricerca di un crono migliore del 38″38 di inizio maggio a Firenze, nell’ottica del consolidamento delle migliori 8 posizioni per i mondiali di Budapest ad agosto, ma naturalmente anche con l’obiettivo, insieme ai suoi compagni Lorenzo Patta, Marco Ricci e Fausto Desalu, di ottenere un importante piazzamento per regalare più punti possibili dei 16 disponibili.