Oggi a Birmingham la Coppa Europa dei 10000 metri

Aouani cerca il grande crono nel giorno del ritorno di Mo Farah

Ancora un sabato con un grande appuntamento internazionale di Atletica quale la Coppa Europa dei 10000 metri che si disputerà sulla pista di Birmingham, in Gran Bretagna, dove l’Italia schiererà undici atleti, sei uomini e cinque donne.

In sostanza l’evento ha la stessa logica di competizione a squadre del Campionato Europeo disputato lo scorso fine settimana a Chorzow, limitato in questo caso alla sola gara dei 10000 metri che, vista la lunghezza, non trova spazio nella manifestazione dove si svolgono quasi tutte le specialità olimpiche in pista.

Nelle gare di oggi ci saranno vari spunti interessanti a cominciare dal talento emergente del mezzofondo lungo italiano, Iliass Aouani, atleta non agonisticamente giovanissimo che, a 25 anni dopo un lungo periodo di studi negli States, è tornato in Italia ed ha avuto una grande svolta che l’ha portato a scalare le graduatorie nazionali proprio dei 10000 metri, dove si è portato al crono di 27’45″81 che vuole certamente provare a migliorare per cercare di agguantare il pass per le Olimpiadi.

Iliass, infatti, nel ranking di World Athletics è posizionato abbastanza bene, nel senso che si trova in 32esima posizione e per riuscire a imboccare la strada per Tokyo deve salire sino alla 27esimo dell’ultimo posto disponibile, impresa non impossibile se riuscirà ad accumulare punti preziosi oggi, anche con un buon crono, e poi giovedì prossimo nel corso del Golden Gala Pietro Mennea.