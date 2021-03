Marcell Jacobs campione europeo con record italiano: 6″47

SPRINTNEWS

Fantastica prestazione dell'azzurro che surclassa gli avversari nei 60 metri

Le premesse c’erano tutte e Marcell Jacobs non si è fatto sfuggire l’occasione di vincere il titolo europeo sui 60 metri, nei campionati al coperto di Torun, ottenendo anche lo straordinario crono di 6″47 che gli vale il record italiano sulla distanza, detenuto da Michael Tumi con 6″51, e di essere il più veloce al mondo nel 2021. Gli avversari sono stati stritolati in una gara senza storia con Marcell che si è lanciato verso il traguardo con una potenza impressionante, ma anche con grande compostezza e, molto dietro di lui, hanno solo potuto lottare per un podio, il tedesco Kevin Kranz secondo in 6″60 e il campione europeo uscente Jan Volko, che ha chiuso in 6″61.