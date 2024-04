Maratona di Boston con Obiri e Chebet

I due keniani cercheranno di ripetere il successo dell'anno scorso nella più antica 42,195 km del mondo

I keniani Hellen Obiri ed Evans Chebet, vincitori dell’evento nel 2023, difenderanno oggi nel giorno dedicato alla Festa nazionale del Patriot’s Day, il loro titolo contro avversari formidabili nella centoventottesima volta della BAA Boston Marathon, la 42.195 km più antica del mondo, con la sua prima edizione disputata nel 1897 ed ispirata dal successo delle prime Olimpiadi dell’era moderna organizzate ad Atene nel 1896.

La gara si svolgerà sul tradizionale percorso da Hopkington a Boylston Street, ricco di saliscendi e colline come la celebre Heartbreak Hill tra il 32° e il 33° km dove la gara entra nella sua fase decisiva e per quanto riguarda l’ambito femminile avrà come protagonista più attesa proprio Obiri, la quale ha debuttato sulla distanza con un sesto posto alla Maratona di New York nel 2022 con 2h25’49, per poi trionfare nel 2023 sia a Boston in primavera con 2h21’38, che a New York nello scorso autunno con 2h27’23 al termine di una gara tattica in cui è diventata la prima donna a realizzare la doppietta nelle due Marathon Majors statunitensi dello stesso anno.