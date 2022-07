Le reali possibilità di Tortu nella semifinale mondiale dei 200 a Eugene

Per Filippo la quinta corsia nella terza semifinale della prossima notte italiana

Archiviata positivamente la sia pur scontata qualificazione alle semifinali dei 200 metri in una batteria resa ulteriormente agevole dal ritiro nelle ultime ore del campione olimpico Andre De Grasse, Filippo Tortu dopo la sua vittoriosa prova in 20″18, suo miglior risultato di sempre a livello del mare, guarda ora con ottimismo alla semifinale di domani notte italiana e, nella quinta giornata dei Mondiali di Eugene in Oregon, nella sessione statunitense serale, si presenterà sui blocchi di partenza del mezzo giro di pista nella terza prova che inizierà alle 19.10 locali (Italia + 9 ore) per cercare la finale di due giorni dopo, alle 19,50 di giovedì 21 luglio a Eugene.

Dall’inizio della stagione Filippo aveva dichiarato che il suo obiettivo stagionale, per quanto riguarda i campionati iridati, sarebbe stato l’ingresso in finale sui 200 e, se sino alla fine di giugno, poteva sembrare che la sua condizione non fosse ancora ideale, dopo la prestazione della serata statunitense di ieri si può certamente guardare con ottimismo alla possibilità che il campione olimpico della staffetta, ma anche primo italiano nella storia a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri, possa raggiungere l’ambito atto finale della specialità.