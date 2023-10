Le possibilità per Schwazer di essere in gara alle Olimpiadi di Parigi

Un'ipotesi fatta di ostacoli praticamente insormontabili

Si è tornato molto a parlare nelle ultime settimane di Alex Schwazer, campione olimpico nei 50 km di marcia a Pechino 2008, che sta scontando l’ultimo degli otto anni della sua seconda squalifica per doping, con termine il 3 luglio 2024, ed attualmente è impegnato come concorrente nel reality show Grande Fratello dove quotidianamente segue un rigido programma di allenamento riportato integralmente da importanti canali di informazione sportiva.

Il motivo per cui il 38enne atleta altoatesino, a cui dobbiamo dare certamente atto di essere predisposto per questo tipo di partecipazioni televisive in quanto dotato di una buona dose di naturale umorismo, passa alcune ore della giornata su un tapis roulant posto all’interno dello studio trasformato in casa, è legato alla sua ambizione ampiamente dichiarata di poter partecipare alle Olimpiadi che si disputeranno a Parigi nel mese di agosto del prossimo anno.