Le cinque finaliste per il titolo di atleta mondiale dell’anno

Entra nel vivo la lotta per l'assegnazione del prestigioso riconoscimento

Sono state finalmente annunciate le 5 finaliste che si contenderanno il titolo di atleta mondiale femminile dell’anno, nell’evento che si svolgerà all’inizio di dicembre nel corso della cerimonia dei World Athletics Awards 2022.

Le cinque atlete, che rappresentano cinque nazioni di tre differenti continenti, hanno certamente ottenuto prestazioni sensazionali nel corso dell’anno e, in particolare, nei campionati mondiali in pista svoltisi sia nella stagione all’aperto, a Eugene in Oregon a luglio, che al coperto a Belgrado in Serbia a marzo, ma anche nei principali meeting di un giorno legati ai due circuiti ufficiali di World Athletics, della Diamond League e del Continental Tour Gold.

Le cinque finaliste, la velocista giamaicana Shelly Ann Fraser Pryce, l’ostacolista nigeriana Tobi Amusan, l’altra ostacolista statunitense Sydney McLaughlin, la triplista venezuelana Yulimar Rojas e la marciatrice peruviana Kimberly Garcia, sono state scelte dopo una selezione insieme ad altre 5 inizialmente nominate, con il voto del World Athletics Council’s che ha contato per il 50% del risultato, mentre i voti del World Athletics Family’s e quelli dei tifosi di tutto il mondo hanno contato ciascuno per il 25% del risultato finale.