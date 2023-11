La prima volta di Aouani alla Maratona di New York

Nella gara femminile Lokedi sfida Jepchirchir, Kosgei e Obiri

Non è certamente la Maratona più veloce del mondo, per il suo percorso fatto di saliscendi molto impegnativi che impediscono la realizzazione di crono sensazionali, ma la 42,195 km di New York è certamente l’evento agonistico su strada più famoso che ci sia e qualsiasi atleta vorrebbe partecipare almeno una volta in carriera, cosa che avverrà domani per Iliass Aouani, in gara sulla sulla distanza otto mesi dopo aver stabilito il record italiano correndo in 2h07’16 a Barcellona il 19 marzo.

Per l’atleta milanese, che di recente ha scelto di cambiare guida tecnica passando con l’allenatore Giuseppe Giambrone al Tuscany Camp di San Rocco a Pilli vicino a Siena dopo aver compiuto il salto di qualità con Massimo Magnani a Ferrara, sarà la quarta maratona in carriera con il debutto che avvenne proprio nella sua città di Milano quando ottenne il tempo di 2h08’34, il 3 aprile 2022, stabilendo il miglior tempo di sempre per un maratoneta italiano al debutto sulla distanza.

Come di consueto quello della Grande Mela sarà un evento di dimensioni straordinarie che superano certamente i confini dello sport, con la partecipazione di oltre 50.000 persone con l’Italia da sola che vanta oltre 2.000 presenze tra cui, ovviamente, la principale è quella di Aouani che ha studiato quattro anni a Syracuse, nello stato di New York, dove ha ottenuto la laurea triennale in ingegneria civile e quella magistrale in ingegneria strutturale.