La Giamaica prenota la tripletta sui 100 femminili di Eugene

Dopo le prime scintille sui 100 metri maschili nella notte italiana dei campionati del mondo, con Marcell Jacobs che si è qualificato per le semifinali grazie al buon crono di 10″04, decimo assoluto, e dove si sono visti i due statunitensi favoriti della vigilia, Fred Kerley e Trayvon Bromell, ancora in una forma mostruosa con due grandi crono di 9″79 e 9″89 rispettivamente, senza neanche troppo spingere, tutto è pronto anche per la gara veloce femminile nel tempio dell’atletica statunitense dell’Hayward Field di Eugene, cittadina che gli americani chiamano “Tracktown” la città dell’atletica, in quanto è stata la patria del leggendario mezzofondista statunitense Steve Prefontaine e del suo allenatore Bill Bowerman, co-fondatore della Nike. Mentre appare sempre più certo che gli Stati Uniti potrebbero dominare lo sprint maschile, la Giamaica è pronta invece a prendersi la scena nelle gare di velocità in campo femminile con il quartetto formato da Shelly Ann Fraser Pryce, Elaine Thompson Herah, Sherika Jackson e Kemba Nelson che dovrebbe monopolizzare il podio iridato dei 100 metri che inizieranno nella prossima notte italiana.