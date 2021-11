La corsa del secolo di Hutchens contro Gent

Una drammatica storia di sport accaduta oltre 134 anni fa

Gateshead è una città inglese della contea di Tyne and Wear, situata sulla sponda meridionale del fiume Tyne, in corrispondenza della città di Newcastle, con la quale è collegata da sette ponti, aspetto questo che rende la cittadina di circa 120.000 abitanti molto caratteristica nel contesto del Regno Unito.

Per gli appassionati di atletica, invece, Gateshead è molto conosciuta in quanto rappresenta da vari anni la sede annuale di una tappa della Wanda Diamond League e, nella stagione 2021, a causa della pandemia che non ha permesso di far disputare il meeting programmato a Rabat in Marocco, quest’ultimo evento è stata spostato proprio nella citta inglese che è stata, quindi, teatro di ben due manifestazioni del più importante circuito mondiale di Atletica.