L'ottavo posto di Randazzo nella finale del lungo

Il quarto atto dell'atletica nel programma olimpico

Se anche ieri è stata una delle più grandi giornate della storia dell’Atletica Italiana, forse la più grande, bisogna già guardare avanti a quanto già accaduto e che accadrà nel quarto atto del programma olimpico di questo sport che, per quanto riguarda i colori azzurri, sta riservando risultati incredibili, al di là di ogni più rosea aspettativa.

I tre appuntamenti principali della giornata saranno certamente le tre finali della serata giapponese, il primo pomeriggio italiano, che vedranno impegnati ben quattro italiani: alle 13 (ora di Roma) Daisy Osakue nel disco, poi alle 14,15 (stesso fuso) i due specialisti dei 3000 siepi Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami e, per finire, alle nostre 14,40 sarà la volta della 21enne Nadia Battocletti, impegnata nell’atto conclusivo dei 5000 metri.

Nella mattinata trascorsa di gare, intanto, già disputata la finale del salto in lungo, dove l’azzurro Filippo Randazzo si è molto ben comportato chiudendo all’ottavo posto, pur con un pizzico di rammarico per non essere riuscito a ripetere la misura di qualificazione di 8,10.