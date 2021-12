Kwizera, sesto sigillo nella stagione delle campestri

Il burundese si conferma nel cross di Venta de Banos in Spagna

Rodrigue Kwizera e Edinah Jebitok hanno vinto le rispettive gare, maschile e femminile, del 41esimo Cross Internacional de Venta de Banos, settimo incontro Gold del World Athletics Cross Country Tour di questa stagione.

Ancora una grande prestazione quindi da parte del 22enne atleta burundese Kwizera, che si conferma il leader stagionale in questa particolare e affascinate disciplina dell’Atletica, in quanto il successo di ieri rappresenta il sesto podio su sei gare di cross disputate in Spagna dal 31 ottobre, con ben 5 successi e un secondo posto ottenuti sul campo di gara.

A causa di un problema regolamentare legato alla maglia da lui indossata, è stato però squalificato nella competizione da lui corsa prima di quella di ieri, ad Alcobendas, ma ciò non toglie nulla all’eccezionalità delle sue tante imprese di questo autunno.