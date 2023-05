Kerley trionfa nei 200 di Doha in 19″92 e aspetta sempre Jacobs

Il campione del mondo dei 100 apparso già in eccellenti condizioni

Nel meeting Seashore Group di Doha, prima tappa della Wanda Diamond League 2023 il campione mondiale dei 100 metri, lo statunitense Fred Kerley ha vinto i 200 metri in 19”92 con un grande finale che gli ha permesso di battere negli ultimi metri il vice campione olimpico e mondiale Kenny Bednarek, che ha concluso in seconda posizione in 20”11 dopo essere uscito dalla curva in testa. Il finalista mondiale e olimpico Aaron Brown si è confermato su ottimi livelli piazzandosi al terzo posto in 20”20.

Kerley, che é l’unico velocista ad aver vinto il Trofeo dei Diamanti sui 100 e sui 400 metri grazie alle vittorie rispettivamente nel 2018 e nel 2021 sempre sulla pista di Zurigo, è apparso visibilmente molto più sorridente del solito, da tempo ha lanciato il guanto di sfida a Marcell Jacobs, nato peraltro come lui in Texas, esprimendo sui social media il suo desiderio di affrontare l’azzurro prima dei Mondiali di Budapest e va rilevato come i due, dopo la famosa finale olimpica di Tokyo 2020 dove lo statunitense fu secondo dietro l’azzurro, non si siano più incontrati sui blocchi di partenza.

In realtà le occasioni per la cosiddetta rivincita, dopo la famosissima gara del 1 agosto 2021, ci sarebbero potute essere almeno in tre occasioni in cui Jacobs avrebbe dovuto essere presente, nel Prefontaine Classic di Eugene del 2021 ed anche in quello del 2022, per non parlare della possibile finale dei mondiali 2022 sempre nella città dell’Oregon, ma nel primo caso per un accumulo di stanchezza mentale nell’anno del trionfo olimpico e, nelle altre due, per problemi fisici questo non è potuto accadere.

Il 2 giugno allo Stadio Ridolfi di Firenze ci sarà il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Diamond League, e la gara di velocità valida per i punti della Diamond saranno i 200 metri dove è stata per ora già comunicata la presenza del giovane fenomeno statunitense Erriyon Knighton.