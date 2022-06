Kerley strabilia a Eugene nei 100 metri dei Trials: 9″76

La medaglia d'argento olimpica domina la finale in 9"77 dopo aver fatto il personale nella semifinale

Nella seconda giornata dei campionati statunitensi di atletica in corso di svolgimento a Eugene in Oregon, validi anche come selezione per accedere ai Campionati del Mondo che si svolgeranno sullo stesso impianto dell’Hayward Field, sensazionali risultati sui 100 metri maschili dove Fred Kerley, medaglia d’argento ai Giochi di Tokyo 2021 dietro Marcell Jacobs, ha dominato la finale con il tempo di 9″77, davanti a Marvin Bracy-Williams secondo con il proprio personale di 9″85, e Trayvon Bromell terzo in 9″88. © sprintnews

In realtà Kerley ha fatto un crono ancor migliore nella prima semifinale, disputata un’ora e quaranta prima alle 2,50 della notte italiana, quando ha chiuso in 9″76 realizzando il suo personale, nonché miglior prestazione mondiale dell’anno e record dei campionati, ma anche certamente una delle migliori performance di sempre al mondo, a conclusione di circa 24 ore di gare in cui ha anche corso in 9″83 nella batteria, migliorando di fatto per tre volte il suo precedente limite di 9″84 ottenuto proprio nella finale giapponese dei giochi a cinque cerchi.

Oltre ai primi tre atleti sul podio, parteciperà di diritto ai prossimi Mondiali anche il campione uscente di Doha 2019 Christian Coleman, che ha dimostrato anche lui di essere in eccellente condizione di forma chiudendo la semifinale al terzo posto in 9″87 dietro a Bromell e Bracy-Williams, con il primo che ha fatto il suo stagionale di 9″81 e il secondo 9″86, per poi rinunciare a correre la finale che per lui non aveva più alcun significato.

Anche la gara veloce femminile, dopo la clamorosa eliminazione ieri in batteria di una delle favorite Sha’Carri Richardson, ha registrato grandi crono con la vittoria di Melissa Jefferson in 10″69, crono che non può essere considerato statisticamente valido perché inficiato da un vento fuori norma di +2,9 m/s, ma in ogni caso la velocista aveva fatto il suo personale in semifinale correndo in 10″82.

Qualificata per i Mondiali anche Aleia Hobbs, che nelle batterie del giorno precedente aveva ottenuto il miglior tempo con un eccellente 10”88, seconda nella finale con 10″72 fuori norma, ma comunque al personale nella semifinale con 10″81, mentre il terzo posto utile viene assegnato a Twanisha Terry che chiude in 10″74 dopo aver realizzato il proprio primato valido con 10″87 sempre nella semifinale.