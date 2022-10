Jacobs e Tamberi esclusi dalla finale dei Golden Tracks europei

© Getty Images

La stagione in pista della grande atletica internazionale è definitivamente terminata e le prossime settimane, mentre gli atleti di tutto il mondo stanno svolgendo la loro preparazione invernale, saranno dedicate a vari riconoscimenti per coloro che si sono maggiormente distinti e, il primo di questi, sarà l’Oscar dell’Atletica Europea, vale a dire il premio che ogni anno European Athletics conferisce all’atleta, uomo e donna, che abbia ottenuto le prestazioni più significative. Tra i 10 candidati maschili per i premi che verranno assegnati nel corso della premiazione finale dei Golden Tracks, la cui cerimonia si terrà il 22 ottobre prossimo a Tallinn in Estonia, c’erano anche i due azzurri Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi ma, l’impresa di poter ottenere un posto tra i tre finalisti che si sarebbero poi contesi la vittoria, era subito apparsa alquanto complicata per la concorrenza particolarmente prestigiosa, e infatti i nostri due rappresentanti non figurano tra i nomi dei tre finalisti, che saranno il primatista del mondo e campione olimpico, mondiale ed europeo del salto con l’asta, Armand Duplantis, il mezzofondista norvegese Jacob Ingebrigtsen, e il saltatore in lungo greco Miltiadis Tentoglou.