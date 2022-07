Jackson vince i 100 metri femminili a Lignano

L'azzurro Meslek al personale nei 1500 maschili con 3'36"04

La fenomenale velocista giamaicana, neo campionessa mondiale dei 200 metri di Eugene 2022, Shericka Jackson ha vinto i 100 metri in 11”13 con vento leggermente contrario di -0.2 m/s nella gara clou del Meeting Sport e Solidarietà disputato allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, valido quale prova Challenger del Continental Tour.

Jackson non era stata originariamente annunciata dagli organizzatori, ma ha deciso di onorare l’appuntamento friulano solo nelle ultime ore prendendo la decisione di correre la prima gara dopo il trionfo mondiale di Eugene. La Giamaica ha fatto tripletta piazzando Natasha Morrison e la giovane Shokoria Williams rispettivamente al secondo e al terzo posto in 11”31 e in 11”36. Dafne Schippers ha rinunciato ai 100 metri per un problema alla schiena.

Ai Mondiali di Eugene Jackson ha vinto l’oro sui 200 metri realizzando la seconda migliore prestazione di sempre con 21”45 e due argenti sui 100 metri in 10”73 e nella staffetta 4×100 in 41”18. Con il trionfo mondiale ha completato la collezione di medaglie mondiali su tutte le distanze che comprende anche l’argento sui 100 metri a Eugene e il bronzo sui 400m di Pechino 2015 e Doha 2019. Nella sua carriera vanta pure cinque medaglie olimpiche (tre delle quali vinte a Tokyo).