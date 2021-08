Il ritorno degli eroi

Grandissime feste a Fiumicino per le medaglie d'oro dell'Atletica

Sono tornati in Italia, nello spazio di 24 ore, con due voli diversi in quanto Marcell Jacobs ha partecipato alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi quale portabandiera azzurro, le medaglie d’oro italiane dell’Atletica, a parte Gimbo Tamberi che era già rientrato da qualche giorno.

Ieri sera, l’arrivo trionfale del bicampione olimpico, 100 e 4×100, accolto da una folla festante, straordinario protagonista di una doppia storica impresa con il primo abbraccio ricevuto dalla famiglia, in particolare il figlio piccolino con cui si è presentato davanti alle telecamere che lo attendevano per immortalarlo, ma anche la mamma Viviana una delle prime che ha potuto salutarlo sceso dall’aereo.

Le sue prime parole quasi stupito: “Davvero incredibile trovare così tanta gente: la famiglia, gli amici e tutti quelli che mi hanno sostenuto. Senza di loro non sarei mai potuto arrivare dove sono arrivato.

Mia mamma ha sempre creduto in me, nei momenti difficili mi ha spinto ad andare avanti, e l’oro individuale è il mio riscatto per quello che non ero riuscito a fare in passato. Per ora non ho realizzato quello che è successo, lo farò nei prossimi giorni. Come saranno? Non ho idea, ma cercherò di godermi quello che mi state regalando.