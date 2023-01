Il ritorno agonistico di Sonia Malavisi

Torna sulla pedana dell'asta dopo circa 19 mesi la saltatrice romana

Sonia Malavisi è una specialista del salto con l’asta, la disciplina certamente più spettacolare dell’atletica in quanto necessita di grandi doti fisiche ma anche acrobatiche e infatti, la maggior parte di coloro che la praticano hanno un trascorso nella ginnastica artistica, come ad esempio la saltatrice romana che l’ha praticata sino ai 15 anni ma poi, per motivi di altezza, ha capito che non avrebbe potuto raggiungere i risultati auspicati e ha deciso di dedicarsi all’atletica e, in particolare, all’asta dove avrebbe potuto sfruttare al meglio le sue doti naturali.

La carriera di Sonia, 28 anni compiuti lo scorso 31 ottobre, è stata molto promettente da giovanissima e la sua medaglia di bronzo, conquistata agli Europei under 20 di Rieti nel 2013, era stata un’ottima premessa per una carriera agonistica che ha preso la giusta direzione con vari titoli nazionali, il record italiano juniores di 4,42, il personale di 4,51 realizzato nel 2016 anno in cui ha partecipato sia agli Europei di Amsterdam che alle Olimpiadi di Rio in Brasile, con il desiderio forte di poter lasciare un segno importante nella sua specialità.