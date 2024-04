Il mitico Bekele prenota un posto per la maratona olimpica

Il fenomeno etiope punta alla sua prima partecipazione a cinque cerchi sulla distanza dei 42,195 km

Il keniano Alexander Mutiso Munyao ha vinto a sorpresa la gara maschile della quarantaquattresima edizione della Maratona di Londra, con il crono di 2h04’01, battendo con un allungo decisivo negli ultimi 2 chilometri il quarantunenne etiope Kenenisa Bekele, autentica leggenda dell’atletica mondiale, secondo con il crono di 2h04’15 che gli è valso il miglioramento della già sua miglior prestazione di sempre over 40, ma soprattutto un’ipoteca per la partecipazione alle prossime Olimpiadi di Parigi avendo ampiamente realizzato il minimo richiesto, anche se nel ranking mondiale ci sono altri 5 atleti della sua nazione che lo hanno raggiunto con tempi migliori del suo.

Ricordiamo come il fenomenale atleta, che compirà 42 anni il prossimo 13 giugno, abbia vinto in carriera 22 titoli mondiali tra pista e corsa campestre ma anche e soprattutto 3 ori olimpici sempre in pista e di come, dopo essersi dedicato alla maratona ed avere anche realizzato l’attuale primato nazionale dell’Etiopia con 2h01’41 nel 2019, non sia mai riuscito a partecipare a nessun grande evento mondiale per la sua nazione in tale specialità.

Le sue possibilità di trovare un posto tra i 3 disponibili per Parigi non sono poi così ridotte, benché abbia davanti 5 altri suoi connazionali, perché conterà la decisione del responsabile tecnico della federazione etiope e poi bisognerà anche capire chi si renderà disponibile perché, per ragioni anche economiche di partecipazione ad altre maratone in periodi poco successivi alle Olimpiadi stesse, talora capita che qualche atleta ci possa rinunciare spontaneamente anche se succede più spesso per i Mondiali.