Il giorno di Larissa Iapichino

La saltatrice azzurra esordisce sulla pedana europea

Dopo il facile esordio di ieri sera di Gimbo Tamberi, nelle qualificazioni del salto in alto degli europei al coperto di Torun, scenderà in pedana questa mattina alle 12,18, l’altra azzurra più attesa, la specialista del salto in lungo Larissa Iapichino che affronterà le qualificazioni per l’eventuale finale di domani sera.

L’azzurra arriva all’appuntamento continentale in qualità di leader mondiale stagionale, grazie al 6.91m che le ha permesso di eguagliare il record italiano assoluto detenuto da sua mamma Fiona May, che vinse il titolo europeo indoor a Valencia proprio con questa misura. La diciottenne toscana ha strappato il record mondiale under 20 alla grande Heike Drechsler, avversaria di Fiona per tanti anni e campionessa olimpica a Sydney 2000 davanti all’azzurra.