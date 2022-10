I momenti memorabili della Diamond League 2022

I principali risultati dei 13 meeting dell'anno

E’ ormai tempo di premi per la stagione in pista appena conclusa, ma anche di statistiche e ricordi delle manifestazioni più importanti tra cui certamente, a livello di meeting giornalieri, le principali sono state quelle collegate alla Diamond League che rappresenta il massimo circuito mondiale di atletica e che, nel 2022, ha visto 1084 atleti provenienti da 88 Paesi del mondo, partecipare ai 13 eventi svoltisi dove si sono realizzati anche sette record continentali e 55 nazionali.

La serie delle gare, iniziata a Doha in maggio e conclusasi a Zurigo con le finali di settembre, ha registrato anche 194 migliori prestazioni personali e, facendo un’analisi per quanto riguarda la classifica delle prestazioni nelle competizioni, va rilevato come il Weltklasse di Zurigo del 7 e 8 settembre, che ha accolto gli atleti per la finale, sia stato il miglior meeting della Diamond League della stagione con 96.927 punti, seguito dal Prefontaine Classic di Eugene del 27 e 28 maggio con 95.202, dall’Athletissima di Losanna del 25 e 26 agosto con 95.101, dal Memorial van Damme di Bruxelles del 1 e 2 settembre con 94.304 mentre, al quinto posto, troviamo l’Herculis EBS di Monaco del 10 agosto con 94.209.