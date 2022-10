I candidati per gli Oscar mondiali dell’atletica

© ufficio-stampa

Si è aperta la prima fase di selezione che porterà all’assegnazione del più ambito riconoscimento dell’anno, gli Oscar per l’atleta uomo e donna che si sia maggiormente distinto nel corso del 2022 che saranno assegnati nel corso della cerimonia dei World Athletics Awards. In una stagione ricchissima di manifestazioni internazionali, tra cui su tutte i campionati del mondo di Eugene in Oregon disputati a luglio, sono stati selezionati 10 candidati maschili e dieci femminili da una giuria internazionale di esperti di atletica, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali di World Athletics. Le nomination riflettono alcune delle maggiori prestazioni realizzate, oltre che nella manifestazione iridata all’aperto degli States, anche in quella al coperto disputata in Serbia a Belgrado, oltre che nei più prestigiosi meeting di un giorno con particolare riguardo alla Diamond League e al circuito Gold del Continental Tour.