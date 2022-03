Grande attesa per Duplantis ai mondiali indoor di Belgrado

Straordinari protagonisti in tutte le gare iridate dei salti

I campionati del mondo di atletica al coperto, che inizieranno venerdì 18 alla Stark Arena di Belgrado, saranno caratterizzati da altissimi contenuti tecnici specialmente per quanto riguarda i concorsi dei salti e, naturalmente, l’attenzione di tutti i tifosi sarà concentrata sul fenomenale svedese Armand Duplantis.

La gara dell’asta, in programma per le ore 17.17 di domenica 20, vedrà il 22enne Duplantis inseguire il primo titolo mondiale indoor della sua carriera, sulla pedana dell’impianto serbo dove ha appena stabilito il suo quarto record del mondo, saltando 6.19m in occasione del meeting del World Indoor Tour Silver di Belgrado dello scorso 7 Marzo.

Armand è imbattuto nelle quattro gare disputate in questa stagione indoor avendo vinto a Karlsruhe (6.02m), Berlino (6.03m), Upssala (6.04m) e Birmingham (6.05m) e, prima dell’ultimo primato di Belgrado, aveva già realizzato tre record (due indoor a Torun con 6.17m e a Glasgow con 6.18m, e uno outdoor con 6.15m al Golden Gala di Roma nel 2020).