Gerevini super atleta con record italiano nel pentathlon: 4451 punti

Dalla specialista di prove multiple l'acuto nella prima giornata degli assoluti indoor

Getty Images

Oggi il grande giorno della prima gara italiana di Marcell Jacobs in Italia, da campione olimpico, ma ieri una buona prima giornata dei campionati assoluti indoor di Ancona, con l’eccellente prestazione della specialista di prove multiple, Sveva Gerevini, capace di ritoccare a distanza di sole 4 settimane, il suo fresco record italiano del pentathlon e di portarlo a 4451 punti, 17 in più di quelli ottenuti ad Aubiere, in Francia, lo scorso 30 gennaio. Per Sveva, che ha disputato in un solo giorno ben 5 gare, subito un inizio brillantissimo con il grande crono di 8″38 nei 60 ostacoli, che ha migliorato di ben 12 centesimi il suo precedente personale di 8″50 ottenuto proprio il giorno del suo precedente record italiano di 4434 punti. Nel salto in alto, poi, ancora una buona prova dell’atleta che arriva seconda con 1.71 e sfiora il personale di 1.72 del record.

Nel getto del peso terzo posto nella gara forse meno brillante, con l’attrezzo che arriva a 11.85 quale miglior misura, un po’ meno del 12,18 realizzato ad Aubiere, ma poi nel salto in lungo il capolavoro di giornata con un fantastico 6.34m alla prima prova che polverizza il personale di 6.12 ottenuto durante il record. Nella gara finale degli 800 metri Sveva corre totalmente da sola, senza riferimento, ma riesce ugualmente con le ultime energie rimaste ad ottenere un crono di 2’12″16, che sia pur peggiore di quello di Aubiere di 2’09″10, la porta a un totale finale di 4451 punti per il nuovo primato italiano. Nelle gare di corsa grande impressione desta in batteria il bi-primatista italiano degli ostacoli veloci, Paolo Dal Molin, che vince la sua gara dei 60 H con l’eccellente crono di 7″56, senza dare l’idea di aver forzato tantissimo e si avvicina al suo record di 7″51 ottenuto nove anni fa nel 2013. Distantissimo, con il secondo tempo di qualificazione Hassane Fofana realizza un discreto 7″92. Nella finale però, le distanze si accorciano e Dal Molin, pur vincendo il titolo si peggiora chiudendo in 7″62, mentre molto bene fa Fofana che eguaglia il suo personale con 7″66, per un ottimo secondo posto.