Fenomeno Furlani: 8,04 nel lungo di Gerusalemme

Non voleva nemmeno partecipare Mattia Furlani alla gara del salto in lungo dei Campionati Europei under 18 di Gerusalemme, perché voleva puntare tutto sul salto in alto che ritiene, chissà se ancora, la sua specialità preferita. Ma lo straordinario record italiano allievi ottenuto con la misura di 7.87 all’Arena di Milano il 18 di giugno, quando aveva tolto il primato di 7,61 al mitico Andrew Howe dopo 21 anni, in una disciplina preparata pochissimo ma che gli riesce in maniera totalmente naturale grazie all’eccezionale esplosività dei suoi piedi, deve aver cominciato a scalfire qualche sua certezza e fatto decidere alla fine di gareggiare in Israele anche nel lungo dove, già nella giornata inaugurale della manifestazione, ha battuto il record dei giochi con la misura di 7,62.

© Fidal/Colombo