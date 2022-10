Fantini e Mori artefici di un grande 2022 del martello femminile

© Getty Images

L’Italia femminile nel settore del lancio del martello ha vissuto la miglior stagione agonistica della storia grazie alle eccellenti prestazioni di due specialiste quali Sara Fantini e Rachele Mori, capaci di regalare ai colori azzurri due medaglie importanti, a livello assoluto e under 20, risultato unico tra tutte le varie discipline dell’atletica nazionale in questo 2022 che sta per concludersi. La 25enne Fantini ha conquistato il bronzo ai Campionati europei di Monaco, dopo il quarto posto ai Campionati mondiali di atletica Oregon22, mentre la 19enne Mori ha vinto l’oro ai Campionati mondiali under 20 disputati a Cali, in Colombia. È stata un’inversione di tendenza per la nostra nazione che non aveva mai vinto un titolo mondiale o continentale in questa disciplina e, visti gli enormi miglioramenti da loro fatti quest’anno, non sarebbe certo una sorpresa vedere entrambe le atlete insieme sui podi dei campionati più importanti nei prossimi anni.