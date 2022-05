Duplantis illumina la grande serata di stelle a Doha

SPRINTNEWS

Tamberi, Tortu, Battocletti e Abdelwahed impegnati nella tappa inaugurale della Diamond League

Sette campioni olimpici in carica saranno tra le stelle dell’Oreedoo Doha meeting, tappa inaugurale della Wanda Diamond League 2022 che si svolgerà questa sera come da tradizione nel Qatar Sports Club della capitale del Qatar, dove nella passata edizione sono state realizzate sei migliori prestazioni mondiali dell’anno, tre primati del meeting e sei record continentali. Il primatista del mondo e campione olimpico del salto con l’asta Armand Duplantis, icona assoluta dell’attuale atletica mondiale, sarà l’attrazione principale della riunione in cui farà il suo debutto all’aperto dopo una sensazionale stagione al coperto, culminata con la medaglia d’oro ai Mondiali Indoor di Belgrado dello scorso marzo grazie alla straordinaria misura di 6.20m che gli ha consentito di migliorare di un centimetro il suo precedente primato mondiale di 6.19m, realizzato sempre alla Stark Arena di Belgrado nel corso del meeting di Continental Tour Silver, due settimane prima.

Prima dei primati realizzati a Belgrado, Duplantis ne aveva stabilito due indoor nel febbraio 2020 a Torun con 6.17m e a Glasgow con 6.18, ma anche il record outdoor con 6.15m al Golden Gala di Roma nel settembre dello stesso anno, mentre va annoverato che nella sua pur giovanissima carriera, ha solo 22 anni, ha superato la barriera dei 6 metri ben 39 volte di cui 14 nella sola stagione 2021. Un atleta immenso che riesce a mantenere dei picchi di condizione elevatissimi per tutto l’anno e, infatti, alla fine dello scorso chiuso nettamente in testa nelle liste mondiali stagionali outdoor con il 6.10m realizzato al meeting di Hengelo, ha anche vinto la finale della Wanda Diamond League di Zurigo con 6.06m, aggiudicandosi il primo Diamond Trophy della sua carriera.