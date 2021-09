Da Berlino ripartono le maratone mondiali

7 corse autunnali del World Athletics Elite Platinum Label

Con la fine dei grandi meeting in pista sta per iniziare l’autunno delle maratone mondiali, con il ritorno della serie della World Athletics Elite Platinum Label questo fine settimana. Il circuito prevede sette grandi gare internazionali nei prossimi tre mesi, sei delle quali in un emozionante periodo di sei settimane a partire da domenica 26 settembre.

Questo esaltante programma competitivo di alto livello vedrà molti dei migliori atleti del mondo, insieme a tantissimi altri di ogni categoria, correre a Berlino, Londra, Chicago, Boston, Amsterdam e New York, prima del gran finale dell’Elite Platinum Label che si terrà a Valencia in dicembre. Le gare Elite Platinum Label costituiscono il grado più alto di un programma di corse su strada a tre livelli introdotto da World Athletics, la massima federazione mondiale di atletica, per il 2021 in seguito ai numerosi cambiamenti del calendario causati dalla pandemia del 2020.

La massima classificazione di queste 7 maratone dipende da vari fattori di rigida selezione attuata, a cominciare naturalmente dal luogo dove si svolge la corsa, ma anche dal grande impegno da parte degli organizzatori nell’ambito di un adeguato programma anti-doping. Sei maratone in sei settimane.