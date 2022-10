Crippa nel Giro al Sas di Trento

SPRINTNEWS

Nella 75esima edizione della classica trentina su strada anche Riva, Zoghlami, Arese e Aouani

Il campione europeo dei 10.000 metri nonché bronzo dei 5000, Yeman Crippa, sarà la grande stella del classico Giro al Sas, manifestazione facente parte di un intenso fine settimana sportivo del Trento Running Festival, che vivrà oggi pomeriggio la sua 75esima edizione, con partenza alle 18.30, su un percorso di poco superiore ai 10 chilometri nel cuore delle strade di Trento, di fatto la città adottiva del mezzofondista azzurro. Per il pluriprimatista italiano di ben 5 discipline, 3.000, 5.000, 10.000 metri, mezza maratona e 5 km su strada di cui è anche recordman europeo, quello davanti ai suoi concittadini sarà il primo di due impegni ravvicinati su strada, in quanto il prossimo sabato sarà poi impegnato in una gara sui 10 km a Forlì dove, se la distanza sarà esattamente di diecimila metri, andrà forse a caccia del suo sesto record nazionale su una specialità che vede per ora primatisti, con 27’50, Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli.

Yeman, allenato da Massimo Pegoretti, nella gara di oggi punterà certamente al podio e a migliorare se possibile il terzo posto di quattro anni fa, avendo peraltro contro un rivale dal curriculum di prestigio quale l’etiope campione in carica Muktar Edris, due volte oro mondiale dei 5000 a Londra 2017 e Doha 2019, oltre che già quattro volte vincitore a Trento, nel 2014, 2015, 2017 e 2021.