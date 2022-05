Coleman non entusiasma sui 100 metri di Tokyo: 10″09

Il campione del mondo non gareggiava sulla distanza dal giorno del suo titolo

Nove mesi dopo le Olimpiadi la grande atletica è tornata ieri nello Stadio Olimpico di Tokyo per il Seiko Golden Grand Prix, quarta tappa del World Athletics Continental Tour Gold e, finalmente, dopo la totale assenza di pubblico sugli spalti dei giochi a cinque cerchi, l’immenso impianto giapponese ha potuto accogliere 10000 spettatori.

L’attenzione maggiore del meeting era certamente concentrata nel ritorno sulla gara dei 100 metri, del campione del mondo di Doha 2019 lo statunitense Christian Coleman che non correva tale distanza proprio dal 28 settembre dell’anno in cui vinse la medaglia d’oro iridata, stabilendo anche il suo personale con 9″76 nella finale in cui l’azzurro Filippo Tortu si classificò in settima posizione.