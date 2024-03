Chambers brilla negli europei master di Torun con 6″93 sui 60 metri

L'ex campione del mondo dei 60 al coperto di Doha 2010 domina tra gli M45

Si sono conclusi nella splendida cornice dell’impianto indoor di Torun, in Polonia, già sede di importanti eventi continentali quali gli europei al coperto del 2021, i campionati continentali master riservati agli atleti over 35 ripartiti per categorie divise tra loro da cinque anni.

Buona la partecipazione e i risultati degli atleti italiani, in una manifestazione che è stata impreziosita dalla presenza del 45enne velocista britannico Dwain Chambers, già campione mondiale dei 60 indoor a livello assoluto nell’edizione del 2010 a Doha in Qatar, che ha facilmente dominato la sua gara con il crono di 6″93 dopo aver peraltro, all’inizio della stagione il 7 gennaio, fatto molto meglio battendo il record mondiale della sua categoria M45 con il tempo di 6″81 a cui si è avvicinato alcune settimane dopo, con 6″84, sempre a Londra, mentre nel corso dei campionati britannici assoluti di Birmingham è stato eliminato in semifinale con 6″89.

Ricordiamo che Chambers vinse la medaglia di bronzo a mondiali di Siviglia del 1999 con il suo personale di 9″97 nei 100 metri, che ebbe un periodo di squalifica per doping tra il 2004 e il 2006, per poi ottenere anche l’oro sempre sui 60 metri agli europei al coperto di Torino 2009, lo stesso anno in cui realizzò il primato europeo sulla distanza indoor di 6″42, ancora record nazionale, battuto nel 2022 da Marcell Jacobs con 6″41 nella vittoriosa finale dei mondiali di Belgrado.