Battocletti in rampa di lancio nel cross di Atapuerca

Domenica il debutto stagionale della grande mezzofondista azzurra

Il 17esimo Cross Internazionale di Atapuerca, che si correrà domani 14 novembre vicino alla città settentrionale di Burgos in Spagna, sarà la quarta tappa Gold Standard del World Athletics Cross Country Tour, e rappresenta certamente l’evento più importante di questo inizio di stagione delle corse campestri.

La gara femminile si articolerà sugli 8000 metri e sarà guidata da una fortissima armata keniota, che include Margaret Chelimo, Norah Jeruto, Celliphine Chespol e Beatrice Chebet.

Tutto l’interesse italiano sarà però su Nadia Battocletti, certamente la più accreditata tra le atlete europee, che farà il suo esordio in quella che è di fatto la prima uscita della nuova stagione agonistica.

Per la fortissima mezzofondista azzurra di Cles, in provincia di Trento, le corse campestri rappresentano una grande passione che sfrutta nel migliore dei modi visti anche gli ottimi risultati sempre ottenuti, quali quelli degli Europei di Cross dove è sempre salita sul podio nelle tre edizioni disputate: due volte oro tra le under 20 a Tilburg e Lisbona, argento con la squadra, nel 2017, quando era ancora allieva.