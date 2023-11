Atanaw favorito alla Maratona di Shanghai

La più importante corsa su strada cinese di autunno

© Getty Images

Dodici atleti accreditati di un record personale inferiore al primato del percorso di 2h07’14 detenuto dal keniano Paul Lonyangata dal 2015 saranno in lizza nella Maratona di Shanghai, gara inserita nel circuito World Athletics Platinum Label dove l’atleta con il miglior accredito sarà il trentenne etiope Kinde Atanaw, il quale vanta un record personale di 2h03’51 stabilito quattro anni fa alla Maratona di Valencia al debutto sulla distanza, ma anche due prestazioni al di sotto delle 2h06’ a Valencia nel 2021 con 2h05’54, e a Londra nel 2022 con 2h05’27, ma non è riuscito a concludere la Maratona di Londra nell’unica competizione disputata sui 42,195 km nel 2023.

Il migliore atleta keniano in gara sarà invece il trentatreenne keniano Elisha Rotich, che ha vinto la Maratona di Parigi del 2021 migliorando il record personale con 2h04’2 e altre tre maratone a Cannes nel 2016, a Chuncheon nel 2017 e a Eindhoven nel 2018, ma da seguire anche il ventiquattrenne etiope Abeyneh Degu che proverà a vincere la prima gara in carriera sulla distanza, forte di un record personale di 2h04’53, mentre in stagione ha corso in 2h08’28 a Osaka e nella maratona cinese di Lanzhou in 2h12’57 cinque mesi fa.

Tra gli altri favoriti un altro etiope, Tadu Abate, uno degli atleti più in forma tra gli iscritti avendo corso due volte al di sotto dei 2h06’ in questa stagione con 2h05’38 a Tokyo e 2h05’44 a Berlino, ma anche il keniano Enock Onchari che ha migliorato il record personale con 2h05’47 lo scorso febbraio, e ha festeggiato la sua prima vittoria in maratona un mese più tardi a Xuxi in Cina in 2h07’52.

Il cast allestito dagli organizzatori comprende altri tre atleti keniani accreditati di un record personale al di sotto delle 2h06 quali Nicholas Kirwa (2h05’01), Moses Kibet (2h05’20) ed Eric Kiptanui (2h05’47), mentre il miglior atleta cinese in gara è Jie Erenja, che si è piazzato al terzo posto a Shanghai l’anno scorso e ha migliorato il record personale correndo in 2h09’54 a Berlino.