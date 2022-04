Aouani sfida Walelegn e Kipruto alla Maratona di Milano

Si corre la 42,195 km nel capoluogo meneghino

Il milanese Iliass Aouani farà oggi l’esordio in maratona, sulle strade della sua città natale alla Telepass Milano Marathon che festeggia la sua ventesima edizione, arrivando al primo appuntamento della carriera sulla 42,195 km in ottime condizioni di forma, fresco del successo di tre settimane fa quando ha vinto il suo secondo titolo italiano consecutivo di corsa campestre a Trieste.

Aouani è infatti cresciuto a Ponte Lambro nella periferia sud est di Milano, dove ha cominciato a correre sotto la guida di Claudio Valisa storico allenatore di Gennaro Di Napoli, ma poi dopo il diploma di liceo scientifico si è trasferito negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio.

Ha trascorso un anno alla Lamar University a Beamount in Texas prima di frequentare la Syracuse University nello stato di New York, conseguendo la laurea triennale in ingegneria civile e quella magistrale in ingegneria strutturale.

Nel 2019 ha migliorato il record personale sui 10000 metri con 28’25”36 qualificandosi per la finale NCAA e, nel 2021, è tornato in Italia per diventare il primo atleta italiano a vincere nella stessa stagione i titoli nazionali di cross, 10000 metri in pista, 10 km su strada e mezza maratona, a dimostrazione di una grande capacità di eccellere su tutti i terreni.

A fine febbraio Aouani ha migliorato il primato personale sulla mezza maratona a Napoli fermando il cronometro in 1’02”32 nella gara del primato italiano di Yeman Crippa (59’26).