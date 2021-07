Tokyo 2020, Zico porta la fiaccola olimpica: "Giornata indimenticabile"

"Un giorno indimenticabile della mia vita". Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, Zico ha descritto le sensazioni provate portando la fiaccola olimpica in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 al via il prossimo 23 luglio. "Oggi ho realizzato il mio sogno, grazie ai Kashima Antlers (dove aveva chiuso la carriera, ndr), alla città di Kashima e al Giappone per avermi concesso questa opportunità".