Tokyo 2020, subito brutte notizie: tre atleti positivi al Covid

Due atleti residenti all'interno del villaggio olimpico sono risultati positivi al test per la ricerca del Covid-19 a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici, fissato per venerdì. A renderlo noto il comitato organizzatore di Tokyo 2020. La loro nazionalità non è stata resa nota ma è stata specificato che non si tratta di atleti giapponesi. Un terzo atleta è risultato positivo al test ma non si trovava all'interno del villaggio olimpico. La struttura, situata nella baia di Tokyo ospita 11mila atleti. La capitale nipponica si trova in stato di emergenza e vi rimarrà fino al 22 agosto.

afp