Tokyo 2020, Pallanuoto: Italia-Giappone 16-8, dominio totale del Settebello

PALLANUOTO

La squadra di Sandro Campagna ha la meglio sui padroni di casa, combattivi ma di livello evidentemente inferiore

Il Settebello, già ai quarti, sconfigge il Giappone 16-8 nel torneo di pallanuoto maschile a Tokyo 2020 e prosegue la marcia senza sconfitte. I nipponici, che nulla hanno da chiedere al torneo, provano ad onorare il match ma la superiorità tecnica dei giocatori di Sandro Campagna garantisce un’agevole vittoria. L'Italia sale così a 7 punti nel gruppo A, frutto delle vittorie contro Sudafrica, Usa e lo stesso Giappone e del pari con la Grecia.

Torna in vasca e torna alla vittoria il Settebello: la Nazionale di pallanuoto italiana, di fronte ai padroni di casa, buoni nei fondamentali e con un approccio fisico caratterizzato da un pressing asfissiante per provare a compensare la tecnica meno efficace, non si scompone e, con un approccio decisamente migliore rispetto alle partite precedenti, si garantisce la vittoria già nel primo periodo, chiuso 5-0, controllando agevolmente nei restanti tre quarti di gioco e chiudendo sul 16-8 una gara controllata, nella quale i nipponici comunque provano a non sfigurare davanti agli azzurri.

La partita inizia subito in discesa per il Settebello che, forte della propria superiorità tecnica, si impone sugli avversari, a secco di vittorie in un torneo olimpico dal 1968. Vanno a segno con una tripletta Bodegas e Figlioli, con due gol Aicardi e Figari e con una rete Di Fulvio, Rezzuto, Echenique, Velotto, Luongo e Dolce. Il corposo vantaggio iniziale permette all'Italia, nel complesso, di gestire il resto del match, mantenendo gli avversari a distanza di sicurezza e non perdendo mai né la concentrazione né l'agonismo, concedendo al Giappone conclusioni da lontano, ben respinte dall'estremo difensore azzurro Del Lungo nella maggior parte dei casi. Il Settebello conquista i parziali di tre dei quattro tempi della partita, mai in bilico. La contesa, veloce, divertente e fatta di continui capovolgimenti di fronte, offre buone sensazioni e indicazioni, utili al c.t. Sandro Campagna in vista delle partite che conteranno sul cammino verso le medaglie. La vittoria odierna permette agli azzurri di salire a 7 punti, dopo le vittorie contro Stati Uniti e Sud Africa e il pareggio contro la Grecia, issandosi in vetta al girone.

ITALIA-GIAPPONE 16-8 (5-0, 3-3, 3-1, 5-4)

Marcatori Italia: Aicardi (2), Bodegas (3), Di Fulvio, Figlioli (3), Rezzuto, Figari (2), Echenique, Velotto, Luongo, Dolce.

Marcatori Giappone: Inaba (3), Takata, Arai, Shiga, Adachi, Suzuki.