Tokyo 2020, nuoto: Pellegrini in semifinale con il 15° tempo nei 200 sl

TOKYO 2020

L'azzurra chiude quinta la sua batteria e si qualifica col penultimo tempo utile (1'57''33)

Inizia con il brivido la quinta olimpiade di Federica Pellegrini. L'azzurra si è qualificata per le semifinali dei 200 stile libero a Tokyo 2020 con il quindicesimo e penultimo tempo utile, nuotando la sua batteria in 1'57''33 e chiudendola al quinto posto. Miglior crono per l'americana Katie Ledecky, la campionessa olimpica in carica, che ha fatto registrare un 1'55''28. Getty Images

Le migliori alle spalle della Ledecky sono state la canadese Penny Oleksiak (1'55"38), seguita dalle australiane Madison Wilson (1'55"87) e Ariarne Titmus (1'55"88).

PELLEGRINI: "SERVE CAMBIARE REGISTRO"

"Sarà una scalata molto difficile, ma ci proviamo fino alla fine". Lo ha detto Federica Pellegrini commentando a Rai Sport la qualificazione alle semifinali dei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. "Devo dire che ho fatto molto fatica a entrare in gara, fin da subito. Per un pelo... Domani mattina devo cambiare registro, sarà dura da una corsia laterale", ha aggiunto la campionessa azzurra. Parlando delle sue sensazioni per questa quinta olimpiade, Pellegrini ha concluso: "È stata una vigilia serena, tranquilla. Mi sono preparata bene e vorrei continuare per bene. Alle bolle siamo ormai abituati, è brutto senza pubblico ma lo sapevamo già".