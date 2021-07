Tokyo 2020, Fichera: "Le critiche ci stanno ma basta attacchi sul professionismo"

Marco Fichera, a nome di tutta la squadra di spada maschile azzurra, commenta l'eliminazione ai quarti di finale contro la Russia: "Oggi possiamo solo leccarci le ferite, prenderci le critiche e andare avanti. Ma chiedo a tutti di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività". Il 27enne di Acireale continua: "Il risultato è deludente le critiche ci stanno e noi le accettiamo, ma non accettiamo più, neanche da perdenti oggi, le critiche che leggiamo e abbiamo letto in questi giorni sul nostro professionismo. Questo non lo tolleriamo piu'".

Getty Images