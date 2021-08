Tokyo 2020, basket: sarà Francia-Italia ai quarti di finale

IL SORTEGGIO

La vincente incontrerà una tra Slovenia e Germania. Melli: "Tutto può succedere"

Sarà la Francia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale del torneo olimpico di basket maschile. E' questo l'esito del sorteggio effettuato al termine dei tre gironi eliminatori di Tokyo 2020. L'Italia ha chiuso la prima fase al secondo posto del girone B, la Francia che all'esordio ha sconfitto gli Usa, al primo del raggruppamento A. Gli altri quarti saranno Slovenia-Germania (chi vince affronterà la vincente di Italia-Francia), Argentina-Australia e Spagna-Usa. La partita fra Italia e Francia si giocherà il 3 agosto ore 17.20 (10.20 in Italia)

SACCHETTI: "SERVE PRESTAZIONE SUPER, MA POSSIAMO FARLA"

"Ci capita la Francia. Nella mia opinione gli Usa sono i più forti ma dobbiamo cercare di fare una prestazione molto sopra le righe ma i ragazzi hanno già dimostrato di poterlo fare. Ci vogliamo giocare le nostre chance come tutti". Questo il commento del Ct dell'Italbasket, Meo Sacchetti, commentando il sorteggio contro la Francia nei quarti di finale del torneo olimpico.

MELLI: "IN GARA SECCA TUTTO PUO' ACCADERE"

"Sapevamo che qualsiasi avversario sarebbe stato fortissimo. La Francia è fra le favorite per l'oro, hanno battuto gli Usa, sono forti, esperti e con talento. Noi cercheremo di esaltare le nostre qualita'. In partita secca tutto può succedere. Il nostro obiettivo è andare in campo e dare tutto senza rimpianti". Lo dice il capitano dell'Italbasket, Niccolò Melli, commentando il sorteggio contro la Francia nei quarti di finale del torneo olimpico.