Paralimpiadi: oro e argento per l'Italia con Fantin e Mazzone, bronzo Brunelli-Rossi e Aere

PARALIMPIADI

Nuove medaglie dalle prove di nuoto, handbike e dal tennis tavolo ai Giochi di Tokyo

Altra medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. Antonio Fantin domina i 100 metri stile libero S6 e stabilisce il nuovo record del mondo con il tempo di 1:03:7. Arriva invece dal ciclismo l'argento di Luca Mazzone nella categoria H1-H2 di handbike. Il cinquantenne di Terlizzi, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, si è piazzato secondo nella prova in linea, mettendosi al collo così la sua settima medaglia paralimpica, la quinta nel paraciclismo (3 a Rio 2016) dopo le due del nuoto (entrambe a Sydney 2000). Il primo bronzo di giornata arriva dalle azzurre del tennistavolo. Nella semifinale di classe1-2, la Cina ha prevalso per 2-1 in rimonta su Michela Brunelli e Giada Rossi. Ancora medaglie e ancora dal ciclismo. Al termine di una gara durissima, Katia Aere conquista il bronzo nella gara su strada H5 con il tempo di 2:28:11. Niente da fare, invece per Ana Maria Vitelaru. L'oro è andato alla statunitense Masters (2:23.39), l'argento alla cinese Sun.

SITTING VOLLEY: ITALIA SCONFITTA 3-1 DAL BRASILE

Le azzurre del sitting volley non sono riuscite a compiere l'impresa nell'ultima giornata della fase a gironi del torneo paralimpico di Tokyo 2020. Le ragazze di Amauri Ribeiro sono state sconfitte 3-1 (23-25, 25-17, 25-16, 25-21) dal Brasile, dovendo praticamente dire addio al sogno di qualificarsi alle semifinali per le medaglie. In classifica l'Italia si trova con una 1 vittoria, 2 sconfitte e un quoziente set (5v-6p), situazione in base alla quale al Canada basterà vincere 1 set contro il Giappone per accedere alle semifinali. Le azzurre, invece, quasi sicuramente venerdì 3 settembre disputeranno la finale 5°-6° posto contro la perdente del match tra Usa e Russia (Rpc).